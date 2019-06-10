Политика

АПИ ищет на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»Байкал24 18:45

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поможет производителю легких самолетов «Байкал» найти заказчиков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

АПИ поможет найти заказчиков дальневосточному производителю самолетов

Российская газета22:03

Заказчиков для самолетов «Байкал» будут искать в ДФО

EastRussia19:08

АПИ поможет найти на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»

ТАССвчера в 11:33

АПИ ищет на Дальнем Востоке заказчиков самолетов «Байкал»

Байкал2418:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество

Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите

Обновлено в 20:25
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде

Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Политика

Захарова сравнила современную политику США с временами рабства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международная политика США напоминает о временах, когда существовало рабовладение.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Об осложнениях у Бари Алибасова заявил его сын

Обновлено в 20:25
Общество

Гороскоп на 10 июня: Тельцам звезды помогут в поиске единомышленников

Звезды помогут в поиске единомышленников, способных разделить ваши взгляды.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Здоровье

В сахалинском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции промоют водопровод

Ранее РИА «Сахалин-Курилы» рассказывало о вспышке кишечной инфекции в детсаду «Журавленок».
Обновлено в 19:48
Происшествия

В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
Обновлено в 21:45
Политика

Порошенко назвал первую десятку кандидатов «ЕС» на выборы в Раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», представил десять кандидатов на внеочередные выборы в Раду.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Партию кокаина и экстази изъяли у уроженца Ангарска

Обновлено в 22:30
Происшествия

Грузовик с тонной опасных химикатов упал в реку на Украине

Обновлено в 12:31
Политика

Матвиенко предложила новый критерий оценки эффективности губернаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести критерий оценки эффективности губернаторов по привлечению инвесторов на современных платформах.
Обновлено в 20:52
Наука

В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Учёные-генетики нашли следы ещё одной эпидемии чумы охватившей всю Европу.
Обновлено 07 июня в 15:20
Наука

Глобальное потепление сделает жизнь в Сибири комфортнее

Ранее незаселенные области Сибири и Дальнего Востока из-за глобального потепления могут стать пригодными для жилья в конце XXI века, сообщают исследователи из Красноярского Научного Центра Сибирского отделения РАН и Национального Института Аэрокосмической Промышленности, США.
Обновлено 07 июня в 09:29
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

Опубликованы кадры удара из ПТРК по внедорожнику морской пехоты ВСУ

Обновлено в 05:29
Игры

Создатели The Evil Within анонсировали новую игру GhostWire: Tokyo

Обновлено в 21:34
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Женщина с грудным ребёнком погибли в страшном ДТП на Сахалине

В результате ДТП скончалась 31-летняя пассажирка «Тойоты» и её грудной ребёнок.
Обновлено в 21:46
Армия и оружие

Сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» оказались под угрозой срыва

Проблемы с ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» возникли после того, как плавучий док, в котором обслуживался боевой корабль, затонул при выходе судна с завода.
Обновлено в 02:29
Политика

В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

Обновлено в 01:30
Кино

Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной

Обновлено в 04:35
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Спорт

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Обновлено в 07:57
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено в 20:15
Политика

В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня.
Обновлено в 01:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное