Экономика

«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02

Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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АЛРОСА ввела новое кимберлитовое месторождение «Заря» на Айхальском ГОКе

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«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в Якутии

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КП - Якутиявчера в 23:32

«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»

ИА ЯСИАвчера в 22:24
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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