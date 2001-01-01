Экономика
«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02
Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»
ИА ЯСИАвчера в 22:24
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Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
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В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек
Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
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В исследовании приняли участие более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, купивших через площадку первый собственный автомобиль в период с апреля 2018 года по март 2019 года.
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Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
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Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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В суд прибыл чиновник Сергей Гайсин - один из пострадавший в конфликте со спортсменами.
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Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге
Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
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Москалькова попросит власти США перевести Ярошенко в другую тюрьму
Обращение к властям США направит российский омбудсмен Татьяна Москалькова по поводу перевода летчика Константина Ярошенко в другую тюрьму.
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Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
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Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
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Спорт
СБР положительно оценил выступление сборной России в минувшем сезоне
Правление Союза биатлонистов России (СБР) положительно оценило выступление национальной команды в минувшем сезоне.
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Кино
Ален Делон получит в Каннах «Золотую пальмовую ветвь»
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США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Игры
Ubisoft пожертвует 500 тысяч евро на восстановление Нотр-Дама
Студия пожертвует французскому правительству 500 тысяч евро на реконструкцию собора.
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Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Быкова ввели в искусственную кому
Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
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Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
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Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59