Экономика

«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02

Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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«Алроса» приступила к добыче алмазов нановом месторождении в Якутии

Общественное телевидение России10:14

Айсен Николаев: Запуск месторождения «Заря» — это сохранение рабочих мест

Якутия 2405:06

АЛРОСА освоит новое месторождение — трубку «Заря»

КП - Якутиявчера в 23:32

АЛРОСА ввела новое кимберлитовое месторождение «Заря» на Айхальском ГОКе

Интерфакс - Россия02:32

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

ТАСС00:37

«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в Якутии

Вести.Финанс04:02

«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»

ИА ЯСИАвчера в 22:24
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Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
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В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Оппозиция победила в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.
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Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

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Обновлено в 07:22
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Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

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Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Политика

На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек

Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк опубликовала провокационное фото с Жан-Полем Готье

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Экономика

Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каско

Обновлено в 09:23
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
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Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72

Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
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Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

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Симферопольский суд приговорил к условным срокам крымскотатарских активистов, обвиняемых в вымогательстве

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Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
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Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери

В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Президент России Владимир Путин заявил, что судебная система России развивается, там есть свои проблемы, но к изменениям нужно подходить профессионально и без лозунгов.
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Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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