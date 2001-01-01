Экономика
«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02
Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»
ИА ЯСИАвчера в 22:24
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Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
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«Спрос населения на доллары США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив соответственно 2,4 и 1,4 млрд долларов», - пояснили в ЦБ.
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Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО
Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
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Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками
Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
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Общество
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Старт продаж видеокарты GeForce GTX 1650 ожидается уже 22 апреля.
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