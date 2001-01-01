Экономика

«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02

Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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АЛРОСА готова работать в Зимбабве при подтверждении данных геологоразведки

SakhaNews03:43

«АЛРОСА» в Зимбабве пока только оценивает месторождения, масштабных инвестиций не планирует

Финмаркет02:59

АЛРОСА ввела новое кимберлитовое месторождение «Заря» на Айхальском ГОКе

Интерфакс - Россия02:32

Айсен Николаев: Запуск месторождения «Заря» — это сохранение рабочих мест

Якутия 2405:06

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

ТАСС00:37

АЛРОСА освоит новое месторождение — трубку «Заря»

КП - Якутиявчера в 23:32

«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»

ИА ЯСИАвчера в 22:24
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Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Обновлено в 08:16
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Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
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Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
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На дебатах кандидатов в президенты Украины ожидается 60 тыс. зрителей

Около 60 тыс. зрителей ожидается на киевском стадионе "Олимпийский" 19 апреля, когда состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
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Госдума ужесточила ответственность за побег с места ДТП

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Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.
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Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
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Политика

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Как признал Медведев, в России "многим людям трудно".
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Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Ваня Фокин отправится в Челябинск на курс реабилитации

Спасенный из-под завала подъезда в Магнитогорске Ваня Фокин отправится на очередной курс реабилитации в Челябинск.
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Происшествия

Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании

Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение спроса на валюту

«Спрос населения на доллары США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив соответственно 2,4 и 1,4 млрд долларов», - пояснили в ЦБ.
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Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
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Apple ведет переговоры с возможными поставщиками датчиков для самоуправляемых автомобилей

Компания Apple провела переговоры по крайней мере с четырьмя компаниями, которые могли бы выступить поставщиками датчиков для самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 08:04
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Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
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Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
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Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
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Уральский депутат заявил, что его содержит дочь, которая служит в нацгвардии США

Служит в нацгвардии Соединенных Штатов Америки.
Обновлено в 07:52
Общество

Собянин рассказал о предстоящем ремонте 135 поликлиник

Треть московских поликлиник будет отремонтирована в ближайшие пять лет.
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Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Обновлено в 07:01
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Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
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Apple и Qualcomm договорились о патентах

Американские компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое снимет ограничения на продажу iPhone по всему миру, введенных из-за нарушений патентных прав.
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Хоккей

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

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Стали известны параметры GPU видеокарты GeForce GTX 1650

Старт продаж видеокарты GeForce GTX 1650 ожидается уже 22 апреля.
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Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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