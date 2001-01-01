Экономика
«АЛРОСА» запустила новое алмазное месторождение в ЯкутииВести.Финанс 04:02
Компания "АЛРОСА" запустила новое алмазное месторождение в Якутии и начала добычу руды на трубке "Заря" Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.
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«Алроса» приступила к добыче алмазов нановом месторождении в Якутии
Общественное телевидение России10:14
«АЛРОСА» начинает крупномасштабное освоение нового месторождения — трубки «Заря»
ИА ЯСИАвчера в 22:24
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