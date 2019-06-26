Экономика

АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублейИА ЯСИА вчера в 07:01

По итогам деятельности во втором полугодии 2018 года АЛРОСА выделит дивиденды в размере 30,3 млрд рублей. Общая сумма выплат по результатам 2018 года составит почти 74 млрд рублей — рекордная цифра для компании.
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Акционеры «АЛРОСА» утвердили дивиденды и избрали новый состав набсовета

Финмаркет01:18

Акции «АЛРОСА» сохраняют потенциал роста в диапазоне 10-15% до конца года

Finam.Ruвчера в 10:52

АЛРОСА выплатит дивиденды за второе полугодие 2018 года на 30.3 млрд руб

АК&Мвчера в 06:44

АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей

ИА ЯСИАвчера в 07:01

Акционеры «Алросы» утвердили финальные дивиденды-2018 в размере 4,11 руб на акцию

ПРАЙМвчера в 06:39

30,3 млрд рублей направит АЛРОСА на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года

SakhaNewsвчера в 06:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика

Захарова высмеяла Климкина и Зеленского песней Киркорова и Распутиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала президенту Украины и сотрудникам МИД украинского государства, включая руководителя ведомства Павла Климкина, на существующие между ними коммуникационные барьеры, которые, как считает она, ставят их всех в неловкое положение на мировой арене.
Обновлено в 13:02
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Москве при урагане женщину травмировала упавшая ветка

Обновлено в 14:04
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м

Ранее в ведомстве ТАСС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. "По уточненным данным, на Ярославском шоссе происходит горение в складских помещениях на площади около 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по третьему номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:33
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Экономика

TCS Group Олега Тинькова провела SPO

TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», разместила в ходе SPO глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $18 за штуку, говорится в ее сообщении.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия

По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено в 12:49
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Политика

Президент Туниса госпитализирован

Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.
Обновлено в 09:02
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Краснодар» выиграл у ЦСКА на турнире в Австрии

Накануне "Ростов" выиграл у московского "Спартака", а во втором матче "Краснодар" был сильнее другого столичного клуба ЦСКА – 1:0. Единственный гола забил Мартынович.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В МАК назвали причины крушения Ан-148 в Подмосковье в 2018 году

Причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" 12 февраля 2018 года стали ошибочные действия экипажа, говорится в итоговом отчете Межгосударственного авиационного комитета.
Обновлено в 14:55
Космос

Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца

Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

МТС направит 17 млрд рублей на промежуточные дивиденды

МТС может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 2019 года 17 млрд рублей, заявил на годовом собрании акционеров вице-президент по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский.
Обновлено в 05:20
Футбол

СМИ: Наингголан близок к переходу в «Торино»

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан может стать игроком "Торино", сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 15:45
Здоровье

Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию

Обновлено в 12:53
Футбол

СМИ: «Вильярреал» продаст Черышева в «Валенсию» за €5 млн

Обновлено в 15:21
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

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«Калашников» показал обновленный электромобиль

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Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
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АЛРОСА
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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