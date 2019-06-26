Экономика
АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублейИА ЯСИА вчера в 07:01
По итогам деятельности во втором полугодии 2018 года АЛРОСА выделит дивиденды в размере 30,3 млрд рублей. Общая сумма выплат по результатам 2018 года составит почти 74 млрд рублей — рекордная цифра для компании.
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30,3 млрд рублей направит АЛРОСА на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года
SakhaNewsвчера в 06:30
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:57, Вашингтон
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