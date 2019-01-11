Экономика
АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году
АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 годуРБК16:39
Продажи АЛРОСА в 2018 году выросли на 6%, до $4,507 млрд, говорится в пресс-релизе алмазодобывающей компании, поступившем в РБК. Общая стоимость реализованного в прошлом году алмазного сырья составила $4,412 млрд, бриллиантов — $95,3 млн.
РБК16:39
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Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено в 14:04
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:50
Финансы
Эксперт предсказал крупный экономический обвал на Украине
На Украине есть предпосылки для крупного экономического обвала в конце 2019 года и последующей социальной революции, заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 19:34
Экономика
Bloomberg узнал о закрытии счетов российских бизнесменов на Кипре
Два российских бизнесмена, которые более десяти лет держали средства на счетах в кипрских банках, закрыли их из-за невозможности подтвердить происхождение денег.
Обновлено в 15:26
Авто
Volkswagen вновь продал рекордное число автомобилей
Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который тоже был рекордным.
Обновлено в 11:26
Экономика
Россия бросила силы на спасение Венесуэлы
В декабре 2018-го президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия инвестирует более пяти миллиардов долларов в нефтяную отрасль страны и более миллиарда долларов в производство добывающей отрасли.
Обновлено в 07:56
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено в 11:24
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня выросли на 0,4-0,6%
Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,42% - до 2444,45 пункта, РТС увеличился на 0,56%, до 1148,75 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 11:24
Экономика
С начала года в России резко подорожала мука
"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено в 08:28
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Политика
Росатом полностью выполнил гособоронзаказ в 2018 году
Росатом выполнил гособоронзаказ на 100% в 2018 году и установил новый рекорд по выработке электроэнергии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.
Обновлено в 13:39
Экономика
Компания Ротенберга получит ₽46 млн на мероприятия по борьбе с коррупцией
Московская компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий в рамках борьбы с коррупцией, следует из документов, опубликованных 9 января на сайте госзакупок.
Обновлено в 13:20