Экономика
АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году
АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 годуРБК16:39
Объем продаж алмазного сырья составил $323,7 млн, бриллиантов − $5 млн. Член правления и директор Единой сбытовой организации АК «АЛРОСА» Евгений Агуреев связал рост продаж с высоким уровнем спроса и положительной динамикой цен в I полугодии 2018 года.
РБК16:39
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Энергетика
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году
По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено в 14:04
Финансы
Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей
Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:50
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров, пишут СМИ
Отмечается, что Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей - до 170 тысяч рублей.
Обновлено в 16:58
Экономика
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 08:56
Экономика
Кипр взялся за деньги российских олигархов
В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном.
Обновлено в 05:43
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Футбол
Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза
В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено в 11:24
Экономика
С начала года в России резко подорожала мука
"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено в 08:28
Экономика
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено в 13:03