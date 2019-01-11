Экономика

АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году
РБК
16:39

Объем продаж алмазного сырья составил $323,7 млн, бриллиантов − $5 млн. Член правления и директор Единой сбытовой организации АК «АЛРОСА» Евгений Агуреев связал рост продаж с высоким уровнем спроса и положительной динамикой цен в I полугодии 2018 года.
РБК16:39

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АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году

РБК16:39

«Алроса» продала алмазов на $4,5 млрд

News.ru15:45

«Алроса» в 2018 году увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6%, до $4,5 млрд

ПРАЙМ14:35

Продажи «Алросы» в 2018 году выросли на 6%

ТАСС14:25

АЛРОСА увеличила продажи алмазно-бриллиантовой продукции

SakhaNews14:36

Алроса в дек 18г увеличила выручку от продажи алмазов и бриллиантов на 38% г/г

Financial One14:28

Глава «Алросы» Иванов сократил долю в компании в 4 раза

Rambler News Service10:52
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Энергетика

Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Экономика

Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено в 14:04
Финансы

Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Финансы

Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $62

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика

Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей

Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:50
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров, пишут СМИ

Отмечается, что Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей - до 170 тысяч рублей.
Обновлено в 16:58
Экономика

Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%

Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 08:56
Экономика

Кипр взялся за деньги российских олигархов

В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном.
Обновлено в 05:43
Финансы

Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу

Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Футбол

Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза

В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.
Обновлено в 11:24
Экономика

С начала года в России резко подорожала мука

"Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Обновлено в 08:28
Экономика

Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей

Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией

Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено в 13:03
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АЛРОСА
Российская компания
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.
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