Объем продаж алмазного сырья составил $323,7 млн, бриллиантов − $5 млн. Член правления и директор Единой сбытовой организации АК «АЛРОСА» Евгений Агуреев связал рост продаж с высоким уровнем спроса и положительной динамикой цен в I полугодии 2018 года.

АЛРОСА отчиталась о росте продаж в 2018 году

Энергетика Энергетика Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.

Экономика Экономика Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9% Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $62 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Пенсионные фонды Гуцериевых требуют с ФК «Открытие» 16,5 млрд рублей Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие» предъявили к ФК «Открытие» претензии на 16,5 млрд рублей.

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.

Экономика Экономика Чайка попросил в разы увеличить зарплаты прокуроров, пишут СМИ Отмечается, что Чайка обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей - до 170 тысяч рублей.

Экономика Экономика Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% Грузооборот морских портов России в 2018 году составил 816,46 млн т, увеличившись на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.

Экономика Экономика Кипр взялся за деньги российских олигархов В 2018 году Кипр попал под давление Минфина США, что было воспринято как атака на российские деньги, спровоцированная Вашингтоном.

Финансы Финансы Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Футбол Футбол Абрамович увеличил финансирование футбольного клуба «Челси» в два раза В 2017–2018 финансовом году компания выделяла «Челси» £33,8 млн.

Экономика Экономика С начала года в России резко подорожала мука "Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 рублей и достигла 19 500 рублей за тонну с НДС", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Экономика Экономика Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.