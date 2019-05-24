АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайрингаРоссийская газета 04:44

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

с чего всё началось

Ритейл и онлайн-торговля ведут давнюю борьбу с банками за заветный процент. Из-за этого есть риск повышения цен, ведь обслуживание карт продавцам обходится дорого. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли и АКИТ в адрес Ассоциации банков России, сообщили "Известия".

АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга

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