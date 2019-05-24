Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайрингаРоссийская газета 04:44
Ритейл и онлайн-торговля ведут давнюю борьбу с банками за заветный процент. Из-за этого есть риск повышения цен, ведь обслуживание карт продавцам обходится дорого. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли и АКИТ в адрес Ассоциации банков России, сообщили "Известия".
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с чего всё началось
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы: если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.Известиявчера в 17:01
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Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
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По данным источника издания, речь идет об Эдуарде Калтырине. Его подозревают в том, что он участвовал в пытках задержанного.
Обновлено в 09:15
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
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Авто
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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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Обновлено в 05:44
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Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
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Обновлено в 04:50
Политика
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Обновлено в 09:08
Происшествия
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Обновлено вчера в 23:00
Политика
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21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
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Общество
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С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
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Авто
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В Шереметьево произошло ЧП с «Суперджетом»
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