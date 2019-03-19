Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Обновлено в 11:03
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом
Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру
Обновлено в 08:35
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Авто
Флагман Bugatti Royale окажется электрическим седаном
Имя Royale носило несколько вариантов модели Bugatti Type 41 (годы выпуска 1927–1933), отличавшихся кузовами и деталями конструкции (тут показан Royale Coupe de Ville by Binder).
Обновлено в 08:54
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Здоровье
В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом
Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Общество
70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Политика
О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Обновлено в 06:36
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы
Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Финансы
Уолл-стрит растёт в ожидании собрания ФРС США
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги понедельника в «зеленой зоне», 18 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО
Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Авто
«Яндекс» договорился с Hyundai о разработке беспилотных автомобилей
«Яндекс» и производитель автокомпонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о планах создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:42