Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

ТАСС08:40

Зампред бундестага потребовал выслать из Германии посла США

News.ru10:10

В бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата

RT на русском10:06

Зампредседателя бундестага призвал объявить посла США персоной нон грата

РИА Новости10:05

Замглавы бундестага предложил объявить посла США персоной «нон грата»

REGNUM10:28

В Германии потребовали выслать посла США Гренелла

Взгляд.ру07:48

Посла США потребовали изгнать из Германии

Lenta.ru10:41
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Политика

Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика

Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами

Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Обновлено в 11:03
Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производства

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Энергетика

Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС

«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру

Обновлено в 08:35
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Авто

Флагман Bugatti Royale окажется электрическим седаном

Имя Royale носило несколько вариантов модели Bugatti Type 41 (годы выпуска 1927–1933), отличавшихся кузовами и деталями конструкции (тут показан Royale Coupe de Ville by Binder).
Обновлено в 08:54
Здоровье

Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка

По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Здоровье

В Институте им. Склифосовского делают уникальные операции гамма-ножом

Сама операция длится всего около часа, долгой реабилитации не требует. А главное всё проходит без крови и боли.
Обновлено в 08:16
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии

По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Общество

70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга

Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Авто

Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга

Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Политика

О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика

Песков прокомментировал высказывание Порошенко о каше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание действующего главы Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов «варить кашу» с российскими властями.
Обновлено в 06:36
Футбол

Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»

Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Вышедшая из декрета Елизавета Боярская устала от работы

Набравшаяся сил во время декретного отпуска Лиза Боярская не смогла долго работать в высоком темпе без последствий – накануне актриса призналась, что очень устала.
Обновлено в 10:34
Финансы

Уолл-стрит растёт в ожидании собрания ФРС США

Все основные индексы фондового рынка США завершили торги понедельника в «зеленой зоне», 18 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:23
Авто

Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО

Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.
Обновлено в 08:40
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Украинские нацбаты устроили перестрелку с ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в Донбассе произошла перестрелка между украинским нацбатом и ВСУ.
Обновлено в 07:51
Авто

«Яндекс» договорился с Hyundai о разработке беспилотных автомобилей

«Яндекс» и производитель автокомпонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о планах создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
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