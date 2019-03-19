Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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Авто
Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Происшествия
Обвиняемому в измене сотруднику ЦНИИмаше продлили срок ареста
Сотруднику головного научного института «Роскосмоса» (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву продлили срок ареста.
Обновлено в 09:41
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Космос
Волгоградский ученый рассказал о приближающемся к Земле астероиде
Информацию американского агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА о приближении к нашей планете небесного тела прокомментировал для читателей «Волгоградской правды.ру» волгорадский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Илья Коваленко.
Обновлено в 11:13
Космос
В сети появилось видео мощного взрыва метеора
Опубликованы кадры взрыва суперболида, который вошёл в атмосферу Земли над Беринговым морем у побережья Камчатского края в декабре прошлого года.
Обновлено в 12:38
Транспорт
Новый плацкартный вагон будет «помечен»
Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Политика
Путин рассказал, с чего начинал карьеру
Обновлено в 10:49
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Общество
Комитет ГД поддержал проект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Кино
Вышел долгожданный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:26
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин заявил о необходимости укрепления команды в Петербурге
Президент России Владимир Путин высказался о необходимости укрепления управленческой команды в Санкт-Петербурге с учетом уроков минувшей зимы.
Обновлено в 12:33
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-1,4%
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,28% - до 2483,70 пункта, индекс РТС вырос на 1,39%, до 1213,35 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:04
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Обновлено в 03:32
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя следующего главного тренера
В сезоне 2014-2015 Шредер был главным тренером «Твенте».
Обновлено в 10:59