Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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Транспорт
РЖД запустили первый поезд с обновленным плацкартом
Обновлено вчера в 10:28
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Авто
В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается
Еще, согласно планам, в текущем году завод «Лада Ижевск» запланировал выпуск 112 000 автомобилей Lada Vesta в кузовах седан, универсал, Cross и SW Cross.
Обновлено в 10:30
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске
История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.
Обновлено в 07:59
Транспорт
Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн
Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами.
Обновлено вчера в 19:14
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Общество
Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле
В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко обвинил Россию в протестах националистов на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организатором протестов украинских националистов в связи с коррупцией в оборонной сфере является Россия.
Обновлено в 08:14
Футбол
Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 12:37
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева
Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Atlantic Council: Франция знает, как решить проблемы НАТО
На фоне продолжающейся критики со стороны президента США Дональда Трампа по поводу низкого уровня расходов на оборону в странах НАТО министр вооружённых сил Франции Флоренс Парли заявила, что Франция «приложит все усилия вместе с европейцами, чтобы взять на себя большую долю бремени».
Обновлено в 01:05
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Общество
Москва потеряла позиции в списке самых дорогих городов мира
Сингапур, Париж и Гонконг признаны самыми дорогими городами в мире для проживания.
Обновлено в 07:40
Политика
Турция не намерена оправдываться перед США за покупку российских С-400
Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.
Обновлено в 06:59
Политика
Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России»
Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 08:46
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Космос
Крупный астероид EA2 приближается к Земле
Крупный астероид пролетит недалеко от Земли 22 марта, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23