Политика

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40

Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

ТАСС08:40

Зампред Бундестага потребовал выслать посла США

Коммерсантъ12:35

В бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата

RT на русском10:06

Зампредседателя бундестага призвал объявить посла США персоной нон грата

РИА Новости10:05

Германский политик призвал объявить посла США персоной нон грата

Российская газета17:32

В Германии потребовали выслать посла США Гренелла

Взгляд.ру07:48

Посла США потребовали изгнать из Германии

Lenta.ru10:41
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
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