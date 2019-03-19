Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла СШАТАСС 08:40
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата". Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
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Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Спорт
Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева
Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Экономика
Министр экономики оценил ущерб от «жёлтых жилетов» во Франции
Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил, что «жёлтые жилеты» и примкнувшие к ним группы хулиганов нанесли Франции ущерб в 200 млн евро.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР
Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено в 18:59
Музыка
В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo
Обновлено в 16:12
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
«ПСЖ» договорился о продлении контракта с Дани Алвесом
Бразильский защитник французского "ПСЖ" Дани Алвес, действующий контракт которого истекает летом 2019 года, останется настоящим парижанином ещё минимум на один год.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Общество
Приверженцы иудаизма отметят праздник Пурим
В среду, 20 марта, вечером еврейская община России начинает праздновать самый веселый праздник в иудаизме – Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Обновлено в 18:27
Космос
Почему NASA отменило программу «Аполлон»
Люди высаживались на другой астрономический объект шесть раз: все высадки осуществили в рамках программы «Аполлон» — самого дорогого, сложного и технически рискованного проекта в истории.
Обновлено в 13:27
Общество
Серный мост официально появился в Петербурге
Объект получил официальное наименование Серный мост.
Обновлено в 14:36
Культура
Дни рождения
Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено в 18:45
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Политика
Путин и Назарбаев провели телефонный разговор
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено в 17:14
Музыка
Валерий Леонтьев рассказал о самых экстремальных выступлениях
Да и одно из первых выступлений - с песней про рыбака - считает крайне неудачным.
Обновлено в 01:22
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00