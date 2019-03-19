AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА БалахничёваRT на русском 12:21

Спорт день за днем

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Футбол «Реал» рассматривает Рабьо в качестве замены Модричу Сообщается, что в клубе рассматривают кандидатуру Рабьо в качестве замены полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Наука Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).

Единоборства Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Происшествия Профсоюз мигрантов отреагировал на изнасилование россиянки в Якутске История с изнасилованием жительницы Якутска приезжими из Киргизии спровоцировала бурные антимигрантские настроения.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Политика Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

Наука Великобритания испытает полноразмерный беспилотный автобус Полноразмерные беспилотные автобусы собственного производства в 2016 году испытывала компания Мерседес, а в марте появилось сообщение о первом полноразмерном электическом автобусе, который выпустила компания Вольво в содружестве с Наньянским технологическим университетом в Сингапуре.

Шоу-бизнес Алена Водонаева высказалась о тех, кто мусорит на улице На своей странице Instagram Алена Водонаева выложила видео, на котором прохожий наказал водителя машины, который выбросил мусор с окна своего автомобиля прям под ноги уборщика.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Музыка Кончита Вурст сняла платье и постриглась В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.

Наука Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Космос Угарный газ на других планетах может быть признаком жизни Если ранее угарный газ безусловно считался признаком, который опровергает присутствие жизни на планете, то теперь этот параметр решено скорректировать.

Политика Владимир Путин на украинском языке задал вопрос киевским властям Президент России Владимир Путин встретился с представителями крымской общественности и выразил свое недоумение проводимой украинскими властями политикой.

Политика Причину отставки Назарбаева связали с его здоровьем Если Ельцин хоть как-то объяснил причину своего ухода (уступить место молодым), то Назарбаев не объяснил никак.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Авто Водители России получат 27 тыс рублей за установку ГБО Автовладельцы смогут получить до 27 тыс рублей при переводе на ГБО легковой машины и 147 тыс на грузовик.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Авто Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.