Спорт

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА БалахничёваRT на русском 12:21

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
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Балахничёв Валентин Васильевич
Тренер
Советский и российский спортивный функционер, тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
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