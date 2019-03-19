Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА БалахничёваRT на русском 12:21
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
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