Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Обновлено в 07:16
Футбол
«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59
Религия
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента республики
В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Обновлено в 01:09
Политика
Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика
Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая
В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено 23 августа в 15:59
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика
Республиканец Джо Уолш решил идти в президенты США
Бывший конгрессмен Джо Уолш, однопартиец Дональда Трампа, объявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.
Обновлено в 10:54
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Убивший ветерана ради наркотиков россиянин помогал ему 5 лет назад
24 августа сообщалось, что в Калуге задержали мужчину, убившего 92-летнего ветерана ради денег на наркотики.
Обновлено в 06:32
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Спорт
Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Обновлено в 09:57
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31