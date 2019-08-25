Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
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Лидеры «большой семерки» решили, что возвращать Россию в группу еще рано

Эхо Москвы07:30

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

РИА Новости04:37

Лидеры «Большой семерки» отказали России

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AFP: лидеры стран G7 выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Коммерсантъ04:45

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AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

РБК04:50

AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией

ТАСС04:36
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
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«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль

«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
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Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.
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Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

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Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
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Происшествия

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту

Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
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В страшном ДТП в Чувашии погиб прокурор Засвияжского района

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Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник, опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента республики

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Обновлено в 01:09
Политика

Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".
Обновлено в 06:41
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Культура

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Обновлено вчера в 08:13
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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Обновлено в 06:33
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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Дональд Трамп призвал американские компании уйти из Китая

В последующих твитах лидер страны добавил, что американским компаниям следует уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.
Обновлено 23 августа в 15:59
Общество

Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

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Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Политика

Республиканец Джо Уолш решил идти в президенты США

Бывший конгрессмен Джо Уолш, однопартиец Дональда Трампа, объявил, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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В России предложили вернуть смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
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Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Космос

НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС

В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
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В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
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Спорт

Латыпов взял серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов взял серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
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Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей

Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
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