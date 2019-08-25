Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
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Лидеры «большой семерки» решили, что возвращать Россию в группу еще рано

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AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

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Лидеры «Большой семерки» отказали России

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Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Уточнившая, что Петр Николаевич начал разговаривать и первым делом попросил привезти ему диски с проповедями.
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Рэшфорд подвергся расизму после незабитого пенальти в матче «МЮ»

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Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
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Армия и оружие

Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео

В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
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Политика

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

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На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
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В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
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МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой

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Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
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В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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