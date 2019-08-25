Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
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Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
Обновлено в 00:26
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Казаки избили россиянина в Геленджике
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
Макрон рассказал о позиции G7 по Ирану
Дискуссии по Ирану прошли в позитивном ключе, в ходе обсуждения были «выдвинуты различные инициативы», рассказал Макрон.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике
Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:25
Политика
Явка на выборах президента Абхазии составила 19,27%
Явка избирателей на выборах президента Абхазии по данным на 12:00 (совпадает с мск) составила 19,27%.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Культура
Лежащий в реанимации Мамонов попросил принести ему диски с проповедями
Уточнившая, что Петр Николаевич начал разговаривать и первым делом попросил привезти ему диски с проповедями.
Обновлено в 09:19
Футбол
Рэшфорд подвергся расизму после незабитого пенальти в матче «МЮ»
Форвард не забил пенальти в проигранном матче с «Кристал Пэлас» (1:2), из-за чего болельщики начали оскорблять англичанина в твиттере.
Обновлено в 03:50
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Мемориал украинским военным под Житомиром облили краской
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Здоровье
Казанские врачи удалили гигантскую опухоль мозга пятимесячному малышу
Врачи ДРКБ удалили гигантскую опухоль мозга пятимесячному ребенку, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Грозном закидали камнями поезд из Петербурга
Обновлено в 10:59
Происшествия
На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:26
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено в 11:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37