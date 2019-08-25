Политика
AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50
Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
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Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
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Политика
Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией
Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.
Обновлено в 02:22
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
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Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Спорт
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира
Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких
По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Куньлунь РС» на Мемориале Ромазана в Магнитогорске
Матч завершился со счётом 2:1 "Сибирь" одержала победу над "Куньлунь Ред Стар" в заключительный день магнитогорского Мемориала Ромазана 25 августа, сообщают в пресс-службе новосибирского клуба.
Обновлено в 07:39
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье
Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги
В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Энергетика
Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией
Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено 23 августа в 14:36
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Культура
Жена актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Актеру и музыканту Петру Мамонову, госпитализированному с инфарктом, стало лучше.
Обновлено в 04:22
Политика
Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7
Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено вчера в 12:11
Культура
На Крымском военно-историческом фестивале воссоздадут эпизод боя Афганской войны
Сотня реконструкторов воссоздаст один из эпизодов Афганской войны.
Обновлено в 01:26
Политика
В России предложили вернуть смертную казнь
Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21