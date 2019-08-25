Политика

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииРБК 04:50

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией, сообщил источник

РИА Новости04:37

AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

РБК04:50

Лидеры «Большой семерки» отказали России

Lenta.ru04:48

AFP: лидеры стран G7 выступили за укрепление сотрудничества с Россией

Коммерсантъ04:45

СМИ: Лидеры G7 выступили за укрепление диалога с Россией

RT на русском04:42

Лидеры «большой семерки» решили, что возвращать Россию в группу еще рано

Эхо Москвы07:30

AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией

ТАСС04:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Спорт

Гореева завоевала серебро на чемпионате мира по летнему биатлону

Обновлено в 07:40
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Политика

Украинский актер подверг критике власть за разрыв отношений с Россией

Актер подверг критике запретивших прямые авиарейсы из Украины в РФ законодателей.
Обновлено в 02:22
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Спорт

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Следом за Дьяченко и Постригаем сборная России победила с результатом 1 минута 34,69 секунды соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. За чемпионов выступали Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов, На втором месте сборная Германии, бронзовые награды у белорусских гребцов.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП

В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Происшествия

Автомобильный мост обвалился в Харькове

Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

Обновлено в 07:00
Происшествия

В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких

По информации региональных СМИ, врачи больницы Водников в Тюмени не захотели принимать пациентку с отеком Квинке из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Куньлунь РС» на Мемориале Ромазана в Магнитогорске

Матч завершился со счётом 2:1 "Сибирь" одержала победу над "Куньлунь Ред Стар" в заключительный день магнитогорского Мемориала Ромазана 25 августа, сообщают в пресс-службе новосибирского клуба.
Обновлено в 07:39
Музыка

Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи

Обновлено вчера в 14:41
Здоровье

Из больниц Нижнего Тагила массово увольняются хирурги

В августе сразу в двух больницах Нижнего Тагила массово уволились хирурги: в начале месяца это сделали специалисты Демидовской больницы, а в середине заявление об уходе написали врачи Центральной городской больницы №1.
Обновлено 23 августа в 23:52
Энергетика

Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией

Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено 23 августа в 14:36
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Культура

Жена актера Петра Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта

Актеру и музыканту Петру Мамонову, госпитализированному с инфарктом, стало лучше.
Обновлено в 04:22
Политика

Пушков назвал абсурдной идею пригласить Украину на саммит G7

Идея пригласить Украину на саммит G7 абсурдна и не рассматривается членами Европейского совета.
Обновлено в 07:46
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Зеленский приписал взятие французской крепости Дюнкерк казакам

Обновлено в 07:16
Происшествия

В Калужской области убили 92-летнего ветерана ВОВ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:21
Наука

Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции

Обновлено 23 августа в 17:15
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено вчера в 12:11
Культура

На Крымском военно-историческом фестивале воссоздадут эпизод боя Афганской войны

Сотня реконструкторов воссоздаст один из эпизодов Афганской войны.
Обновлено в 01:26
Политика

В России предложили вернуть смертную казнь

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.
Обновлено в 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное