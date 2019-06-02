Происшествия

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в СирииИзвестия 16:01

В сирийском городе Аазас взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 14 человек, пострадали порядка 30, сообщает 2 июня «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным агентства, взрыв произошел рядом со штаб-квартирой сектора уголовной безопасности.
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На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник

При взрыве заминированного автомобиля в городе Аазаз на северо-западе Сирии не менее 14 человек погибли и 28 пострадали, сообщил РИА Новости местный источник. По словам собеседника агентства, взрыв прогремел рядом со зданием полицейского управления в центре города.
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Не менее 14 человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

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