Политика

AFP: полковник армии Венесуэлы признал Гуайдо президентом страныТАСС 01:51

Еще один венесуэльский военнослужащий - полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).
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Также в социальных сетях было опубликовано видео
, в котором человек в военной форме, представившийся полковником Рубеном Альберто Пазом Хименесом, заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы.
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