Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по ГоланамКоммерсантъ вчера в 20:24
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Франция, в марте председательствующая в СБ, должна в ближайшее время установить дату заседания.
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Сирия созывает заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:50
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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Обновлено вчера в 23:52
Экономика
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Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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В Китае произошел редчайший случай: жительница города Сямынь родила двойняшек от разных мужчин.
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В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
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Кино
Умер сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
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Анна Хилькевич пожаловалась, что ее 3-летняя дочь хулиганит и не слушается родителей
Старшая дочь 32-летней Анны Хилькевич Арианна, несмотря на юный возраст является звездой Instagram и любимицей поклонников звездной мамы.
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Китайские археологи в восточной провинции Цзянсу обнаружили керамический сосуд, наполненный куриными яйцами, возраст которых составляет 2,5 тысячи лет.
Обновлено вчера в 09:44
Авто
ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»
Как сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с новыми правилами с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, в том числе "черными ящиками" и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.
Обновлено вчера в 03:35
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Обновлено вчера в 14:59
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Смартфон iPhone mini получит 5-дюймовый экран и SoC A12 Bionic
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Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Политика
В США хотят противодействовать энергопоставкам России в Европу
Предполагается не только поддержка различными политическим способами, но и денежная подпитка – документ предполагает выделение до миллиарда долларов на поддержку проектов, направленных на противодействие энергопоставкам России.
Обновлено 25 марта в 22:59
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В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
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Обновлено вчера в 11:15
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Ученые придумали беспохмельный алкоголь
Обновлено вчера в 23:19