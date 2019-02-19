АФК «Система» выкупила долю МТС в Ozon за 7.9 млрд. рублейАБН вчера в 11:58

с чего всё началось

АФК «Система» выкупила у МТС 18,69% онлайн-ритейлера Ozon за 7,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. АФК система будет проводить платежи в рассрочку, тремя траншами до июля 2021 года. Проценты будут начисляться по рыночной ставке.

АФК «Система» выкупила долю МТС в Ozon за 7.9 млрд. рублей

Политика Путин пообещал доплатить пенсионерам Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.

Политика Путин признал устаревшим Договор о РСМД Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) устарел, однако США использовали для выхода из него надуманные обвинения.

Армия и оружие Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона» Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.

Происшествия Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.

Политика Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.

Политика Путин поручил разобраться с делами на предпринимателей Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Верховному суду проанализировать ситуацию с уголовными делами в отношении предпринимателей и представить соответствующие предложения.

Экономика Путин поручил правительству и ЦБ снижать ставки по ипотеке Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.

Политика Нетаньяху перенес встречу с Путиным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес поездку в Россию и встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая была намечена на 21 февраля этого года, заявили в офисе премьер-министра, сообщает Jerusalem Post.

Происшествия Двоим топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение Топ-менеджерам инвестиционной компании Baring Vostok Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину сегодня, 20 февраля, предъявлено обвинение, рассказал РБК представитель адвокат господина Зюзина Алексей Лежников.

Происшествия В Симферополе загорелся завод пластмасс Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.

Политика Путин: впервые в истории резервы России покрывают внешний долг Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что впервые в истории резервы России полностью покрывают внешний долг.

Происшествия Глава СПЧ просит Бастрыкина расследовать заражение детей в Москве Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование массового заражения детей дизентерией в детских садах Москвы, сообщает 20 февраля сайт Совета.

Происшествия После обрушения кровли в школьной столовой в Подмосковье завели дело Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением кровли в столовой одной из школ в селе Тропарево Московской области, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Гаджеты Xiaomi анонсировала выход нового смартфона Mi 9 по цене ниже $450 Китайская компания Xiaomi объявила о скором появлении на международных рынках новейшего флагманского смартфона Mi 9, который будет стоить не более 3 тыс. юаней (менее $450) и по цене станет успешно конкурировать с новейшими моделями других компаний.

Происшествия Во Внуково частный самолет «подрезал» заходивший на посадку Boeing Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров.

Политика В. Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданам Глава государства В. Путин призвал чиновников быть профессионалами и не быть высокомерными по отношению к гражданам.

Политика Путин предложил программу «Земский учитель» Учителя, переехавшие из города в село или малый город, получат по 1 000 000 рублей.

Армия и оружие Предприятия готовятся к изготовлению опытной партии ракет «Сармат» Российские предприятия провели необходимое переоснащение производственной базы и готовятся к выпуску опытной партии ракет "Сармат".

Армия и оружие Шойгу назвал главную цель создания новых российских вооружений Главная цель создания новых вооружений России - обеспечение безопасности страны без увеличения расходов или втягивания в гонку вооружений, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Футбол Президент России наградил главу FIFA орденом Дружбы Президент России Владимир Путин встретился с президентом Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино в Кремле.

Армия и оружие В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Армия и оружие СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

Экономика Прибыль акционеров НОВАТЭКа в 2018 году выросла на 4,7% Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МФСО в 2018 году выросла на 4,7%, говорится в отчетности компании.

Политика Матвиенко предложила заключать госконтракты с выпускниками медвузов "Если специалист получил образование за свои средства, это его выбор", - отметила сенатор.

Политика Гость послания Путина свалился на пол в зале Гостиный двор был выбран для оглашения президентского послания в том числе потому, что там можно разместить большое количество приглашенных.