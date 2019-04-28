Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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АФК «Система» нарастила долю в Ozon

News.ru04:30

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

Коммерсантъ03:21

АФК «Система» увеличила долю в Ozon с 19,3% до 21,9%

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АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

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Baring Vostok и АФК «Система» предоставили Ozon 10 млрд рублей

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АФК «Система» увеличивает долю в компании Ozon

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Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Ведомостивчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
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В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов

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В США умер бывший сенатор Ричард Лугар

В США на 88-м году жизни умер бывший сенатор Ричард Лугар. Непосредственной причиной смерти стали осложнения после перенесенной болезни.
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Китай показал самый опасный эсминец в мире

Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 - самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
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Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
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Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Из-за наводнений в Индонезии погибли более 30 человек

Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стал уже 31 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
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Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»

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Адвокат Кокорина: странно, что потерпевшие не реагируют на извинения

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Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая

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Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца

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Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

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Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
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Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
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Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

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