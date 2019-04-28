Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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АФК «Система» нарастила долю в Ozon

News.ru04:30

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

Коммерсантъ03:21

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Ведомостивчера в 16:35

АФК «Система» увеличила долю в Ozon с 19,3% до 21,9%

ПРАЙМ03:04

2019 и 2020 годы станут периодом агрессивных инвестиций в платформы в области электронной коммерции

Finam.Ru06:40

Baring Vostok и АФК «Система» предоставили Ozon 10 млрд рублей

Rambler News Service02:26

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

ТАСС03:20
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Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Обновлено в 03:24
Технологии

Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей

На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Обновлено в 04:34
Хоккей

Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»

Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
Обновлено в 06:10
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы Герцог и герцогиня Кембриджские поженились восемь лет назад.
Обновлено в 06:30
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Авто

Седан Cadillac CT6 лишился двухлитрового турбомотора

Обновлено в 05:54
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Обновлено в 05:57
Культура

На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу

Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Экономика

Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей

Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Политика

Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу

Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 04:58
Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В России сироту поселили в квартиру без пола и окон

В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Обновлено в 02:52
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Музыка

Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня

Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви

Обновлено в 05:59
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Спорт

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира

Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие

В Карачаево-Черкесии начались учения горных стрелков

«Около 800 горных военнослужащих бригады выполнили мероприятия по приведению в высшую степень боеготовности после сигнала учебной тревоги и на технике выдвинулись на горный полигон», — сообщил журналистам глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика

Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам

На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
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Samsung запатентовала гибкий смартфон с тремя экранами

Обновлено в 05:47
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