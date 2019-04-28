АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

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