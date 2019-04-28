Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20
Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Технологии
Многие пользователи не стирают данные полностью при продаже Б/У накопителей
На одном из купленных накопителей было 5 Гбайт архивных внутренних электронных сообщений крупной туристической компании, а на другом — 3 Гбайт сведений о доставке и других данных компании, занимающейся грузоперевозками.
Обновлено в 03:47
Хоккей
Олег Знарок назначен главным тренером ХК «Спартак»
Олег Знарок стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак".
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы
Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы Герцог и герцогиня Кембриджские поженились восемь лет назад.
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Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
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Седан Cadillac CT6 лишился двухлитрового турбомотора
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Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
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Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу
Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
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Обновлено в 03:29
Происшествия
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета.
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Священник и попадья подрались с прохожими
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Общество
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В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
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Музыка
Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня
Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Спорт
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
В Карачаево-Черкесии начались учения горных стрелков
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Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика
Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
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Samsung запатентовала гибкий смартфон с тремя экранами
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