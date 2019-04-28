Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20
Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
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Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
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Происшествия
Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Футбол
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Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
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Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
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Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Футбол
Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмы
Николай Рассказов выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:15
Футбол
Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»
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Обновлено в 10:42
Экономика
Путин призвал не снижать внимание к ветеранам и детям
О поддержке ветеранов, детском отдыхе и борьбе с лесными пожарами шла речь на совещании президента с членами правительства в Кремле.
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Создаваемый в Севастополе новый культурно-образовательный и музейный комплекс станет знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России.
Обновлено в 10:04
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Хоккей
ХК «Спартак» объявил о назначении Знарка на пост главного тренера
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 06:32
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
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Политика
Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России
Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.
Обновлено в 10:27
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Политика
Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
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Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
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Обновлено в 07:48