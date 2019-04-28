Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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АФК «Система» нарастила долю в Ozon

News.ru04:30

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Ведомостивчера в 16:35

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

ТАСС03:20

АФК «Система» увеличила долю в Ozon с 19,3% до 21,9%

ПРАЙМ03:04

2019 и 2020 годы станут периодом агрессивных инвестиций в платформы электронной коммерции

Finam.Ru06:40

Baring Vostok и АФК «Система» предоставили Ozon 10 млрд рублей

Rambler News Service02:26

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

Коммерсантъ03:21
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»

Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Политика

Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье

Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Происшествия

Полиция Ленобласти проверит семью, напоившую ребенка пивом в автобусе

Обновлено в 10:54
Футбол

Манчини назвал условие возвращения Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли нужно поработать над дисциплиной.
Обновлено в 10:59
Технологии

Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Обновлено в 10:12
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Футбол

Защитник «Спартака» выбыл до конца сезона из-за травмы

Николай Рассказов выбыл до конца текущего сезона из-за травмы, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 11:15
Футбол

Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»

Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Экономика

Путин призвал не снижать внимание к ветеранам и детям

О поддержке ветеранов, детском отдыхе и борьбе с лесными пожарами шла речь на совещании президента с членами правительства в Кремле.
Обновлено в 10:23
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Культура

Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе

Создаваемый в Севастополе новый культурно-образовательный и музейный комплекс станет знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России.
Обновлено в 10:04
Общество

Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой

В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Хоккей

ХК «Спартак» объявил о назначении Знарка на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Обновлено в 06:32
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Политика

Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России

Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.
Обновлено в 10:27
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Политика

Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Политика

Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
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