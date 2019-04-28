Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20
Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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Политика
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Малкин и Кучеров присоединились к сборной для подготовки к ЧМ
Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и форвард "Тампы Бэй-Лайтинг" Никита Кучеров, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), пополнили состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 12:19
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Финансы
Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6%
Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 00:56
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Актер фильма «Пираньи Неаполя» попал в больницу с ножевым ранением
Актер фильма «Пираньи Неаполя» о молодежной преступности Артем Ткачук госпитализирован в Неаполе с ножевым ранением.
Обновлено в 09:36
Общество
Роструд напоминает россиянам о короткой рабочей неделе
Пресс-служба ведомства сообщила, что праздник весны и труда, который пройдет 1 мая, подарит жителям страны пять дней отдыха, с первого по пятое мая включительно.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Певица МакSим впервые вышла на связь после аварии
Известная певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Суд 29 апреля огласит приговор отцу полковника Захарченко
Мещанский суд Москвы перенёс оглашение приговора Виктору Захарченко (отцу полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко) по делу о растрате на 29 апреля, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Обновлено 26 апреля в 04:11
Космос
В ЕКА разработали маркеры для упрощения стыковки со спутниками
Специалисты венгерской компании Admatis разработали маркеры для космических аппаратов, которые упростят будущую работу по утилизации орбитального мусора.
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Аршавина застали в компании двух девушек
Спортсмена застали в компании двух очаровательных дам в ресторане, где его сняли на видео посетители.
Обновлено в 04:42
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Названа функция, которой никогда не будет в Android
Как пишет TechRadar, в июне 2018 года на запрос от пользователей о внедрении функции создания скриншотов с прокруткой в Google ответили, что задача "передана команде разработчиков".
Обновлено в 08:47
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", — написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
Обновлено в 09:49
Технологии
Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов
Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Спорт
Российская самбистка после боя жестоко избила победившую ее соперницу
27 апреля после женского поединка за бронзу в категории до 56 кг, в котором Юлия Литвинцева одержала победу над Ольгой Вициной со счетом 6:0, между спортсменками произошел конфликт.
Обновлено в 07:24