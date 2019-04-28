Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20
Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В Ярославской области выносят приговор банде педофилов
В Ярославской области выносят приговор насильникам.
Обновлено в 06:51
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчания
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания.
Обновлено в 06:21
Общество
Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников
Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Здоровье
Руководство поликлиники в Серове отстранили от работы после жалоб врачей на зарплаты
В поликлинике при Серовской городской детской больнице отстранили от работы руководство после жалобы врачей на то, что они получают зарплату около 11 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 06:01
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Политика
Порошенко могут запретить выезд за границу
Из сообщения пресс-службы суда: «Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов».
Обновлено 26 апреля в 12:32
Экономика
Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций
Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций Международные инвесторы выводят средства с российского рынка одиннадцать недель подряд, забрав за это время почти $700 млн.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Почему отложили старт продаж автомобилей Aurus
Первые автомобили Aurus потупят в розничную торговлю не раньше следующего года.
Обновлено в 07:24
Политика
Лавров осудил намерение США освободить плененных в Сирии террористов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что освобождение США взятых в плен в Сирии и Ираке иностранных террористов станет ужасным преступлением, передает ТАСС.
Обновлено в 08:13
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Транспорт
Рельсы по мосту в Крым уложены на 22 из 38 км
Строители железнодорожной части Крымского моста уложили 22 километра рельсов из необходимых 38 на обоих направлениях из Тамани в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 07:44
Авто
Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Спорт
Самбистки подрались на турнире во Владивостоке
Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Доступность медпомощи в Мурманской области обойдется в 181,5 млн
Финансовая составляющая плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение доступности медпомощи в Мурманской области, обойдется в 181,5 млн рублей.
Обновлено в 05:33
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Политика
Немецкий депутат призвал судить Порошенко на трибунале по Донбассу
Депутат берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что президента Украины Петра Порошенко, полномочия которого истекают в мае, следует передать под суд Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе, для создания которого достаточно доказательств.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Гроб вынесли из театра под продолжительные аплодисменты, передаёт РИА Новости. Сообщается, что проститься с актрисой пришли сотни людей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании
29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги.
Обновлено в 06:18
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16