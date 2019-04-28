Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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АФК «Система» нарастила долю в Ozon

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Коммерсантъ03:21

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Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Ведомостивчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
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Компании поддержали фондовый рынок выкупом своих акций Международные инвесторы выводят средства с российского рынка одиннадцать недель подряд, забрав за это время почти $700 млн.
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Почему отложили старт продаж автомобилей Aurus

Первые автомобили Aurus потупят в розничную торговлю не раньше следующего года.
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Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль

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Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
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