Экономика

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20

Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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Ozon получит от акционеров 10 млрд рублей на развитие

RuNews24.ru02:08

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

ТАСС03:20

АФК «Система» увеличила долю в Ozon с 19,3% до 21,9%

ПРАЙМ03:04

Baring Vostok и АФК «Система» предоставили Ozon финансирование в размере 10 млрд рублей

Rambler News Service02:26

АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%

Коммерсантъ03:21

АФК «Система» увеличивает долю в компании Ozon

Finam.Ru03:30

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Ведомостивчера в 16:35
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
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В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой

Обновлено вчера в 19:19
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Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт

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Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Политика

Глава американской тюрьмы Гуантанамо уволен после расследования

Глава американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе контр-адмирал ВМС США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности.
Обновлено в 00:16
Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Недвижимость

В России подорожало съемное жилье

Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
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В США в психиатрическом центре для подростков произошел бунт

Массовые беспорядки произошли в психиатрическом реабилитационном центре для подростков в американском штате Юта, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

В КНДР показали фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию

Корейское центральное телевидение показало картину о поездке лидера КНДР Ким Чен Ын в России на саммит с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:46
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Музыка

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено вчера в 11:00
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Как изменится порядок молитв после Пасхи

После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
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Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
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Гитарист Ронни Вуд рассказал о состоянии Мика Джаггера после операции

Обновлено в 03:00
Общество

На Урале не ждут многократного роста налога на недвижимость

Переход на кадастровую оценку при исчислении налога на имущества не приведет к кратному росту суммы налога.
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
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Финансы

Рубль нашел временную поддержку

Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Известно, что вооруженный человек открыл огонь по людям во время пикника в западной части города.
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Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
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Российская инвестиционная компания. Главный офис - в городе Москве по адресу: Моховая улица, дом № 13. Компания занимала 308-е место в списке Fortune Global 500 в 2013 году.
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