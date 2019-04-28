Экономика
АФК «Система» увеличила долю в Ozon до 21,9%ТАСС 03:20
Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. После закрытия сделок АФК "Система" владеет 21,9% напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema VC (" Системе" принадлежит 80%), отмечается в сообщении АФК.
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Baring Vostok и АФК «Система» предоставили Ozon финансирование в размере 10 млрд рублей
Rambler News Service02:26
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