Экономика
АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 годаКоммерсантъ 07:37
АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.
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Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
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По имеющейся информации, около 13:00 при выезде с территории двора дома №195 по проспекту Обуховской Обороны иномарка "Форд Мондео" сбила инвалидную коляску, в которой сидел 5-летний мальчик.
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
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Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
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Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.
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Как сообщают очевидцы, посетители аттракциона «Ракета» застряли на высоте 50 метров.
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Кокорина и Мамаева этапируют в колонию
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