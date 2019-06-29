АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 годаКоммерсантъ 07:37

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".

Экономика Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2» Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.

Политика Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.

Шоу-бизнес Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.

Автоспорт Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.

Происшествия Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Происшествия В Петербурге водитель сбил ребенка в инвалидной коляске и сбежал По имеющейся информации, около 13:00 при выезде с территории двора дома №195 по проспекту Обуховской Обороны иномарка "Форд Мондео" сбила инвалидную коляску, в которой сидел 5-летний мальчик.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Общество Высокий суд Ирландии поддержал мажоритарных акционеров ТоАЗ Мажоритарные акционеры ТоАЗа подали иск в Высокий суд Ирландии в 2016 году.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о своем диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».

Политика Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.

Транспорт Власти Москвы ликвидировали подтопление на подъезде к «Шереметьево» На подъезде к московскому аэропорту "Шереметьево" ликвидировали подтопление, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Политика Трамп заявил, что у него была замечательная дискуссия с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательную дискуссию" с российским коллегой Владимиром Путиным, и "может представить", что две страны будут вести хорошую торговлю.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Общество МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапируют в колонию Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.

Политика Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 Президент России Владимир Путин заявил, что доволен итогами саммита G20 в японской Осаке.

Футбол МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас» Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.