Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 годаКоммерсантъ 07:37

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмир Евтушенков.
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АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

Коммерсантъ07:37

Евтушенков: АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов примерно в 2020 году

ПРАЙМ05:48
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