Экономика
АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»Ведомости вчера в 12:09
Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест».
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АФК «Система» полностью выйдет из капитала застройщика «Лидер Инвест»
Rambler News Serviceвчера в 12:49
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Футбол
Тихонов: «Спартак» не будет претендовать на призовые места в РПЛ сезона-2019/20
Московский футбольный клуб "Спартак" не сможет подняться выше четвертого места по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 05:38
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Ранее международный арбитраж принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.
Обновлено в 04:59
Общество
Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, активный защитник окружающей среды, опубликовал пост о пожарах в Сибири на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:39
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Здоровье
В Минздраве РФ дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров
Минздрав РФ дал рекомендации населению, проживающему в регионах страны, задымленных в результате лесных пожаров.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.
Обновлено в 05:58
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Опубликованы характеристики камерофона Nubia Z20
Обновлено в 04:00
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Поставки элементов российском системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено в 06:00
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
Предполагаемый убийца девушки-блогера признался в преступлении.
Обновлено в 04:39
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В ЦИК поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обновлено в 06:16
Экономика
СМИ рассказали, как ФСБ крышует российские банки
В банки прикомандировывали экс-сотрудника ФСБ, который крышевал нелегальные денежные потоки и получал с них процент.
Обновлено в 05:28