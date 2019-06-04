Экономика
АФК «Система» получила прибыль по МСФО в I кварталеВести.Финанс 03:43
АФК "Система" выплатила по итогам 2017 г. дивиденды на сумму 1,062 млрд руб.: по 0,11 руб. на обыкновенную акцию, или 2,2 руб. на одну GDR. Годовое общее собрание акционеров АФК "Система" состоится 29 июня 2019 г. АФК "Система" владеет двумя публичными компаниями: ПАО "МТС" и ПАО "Детский мир".
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Генерал СК Никандров вышел из колонии
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