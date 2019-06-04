АФК «Система» получила прибыль по МСФО в I кварталеВести.Финанс 03:43

АФК "Система" выплатила по итогам 2017 г. дивиденды на сумму 1,062 млрд руб.: по 0,11 руб. на обыкновенную акцию, или 2,2 руб. на одну GDR. Годовое общее собрание акционеров АФК "Система" состоится 29 июня 2019 г. АФК "Система" владеет двумя публичными компаниями: ПАО "МТС" и ПАО "Детский мир".

АФК «Система» получила прибыль по МСФО в I квартале

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.

Политика Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".

Авто Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.

Происшествия Неизвестные попытались похитить имущество из РКК «Энергия» "Роскосмос" передал в МВД материалы о незаконном проникновении посторонних на территорию РКК "Энергия" для хищения имущества.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Экономика Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Хоккей «Северсталь» подписала защитника из системы «Детройта» «Северсталь» подписала контракт с чешским защитником из системы «Детройта» Либором Шулаком.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.

Авто Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери ДТП произошло в полдень 4 июня в Твери на подъезде к путепроводу со стороны Волоколамского проспекта.

Политика Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Общество Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.

Авто Seat показал свой первый серийный электромобиль Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.