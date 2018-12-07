АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Энергетика Энергетика ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти Встреча ОПЕК завершилась соглашением по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, министр энергетики Александр Новак назвал сделку "хорошим сигналом".

Экономика Экономика Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Экономика Экономика В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности Количество россиян, имеющих доход ниже прожиточного минимума, в январе-сентябре этого года снизилось на 700 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 19,6 миллиона человек.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.

Экономика Экономика Минстрой: последние шесть домов «СУ-155» достроят в 2019 году Последние шесть домов застройщика "СУ-155", в апреле признанного банкротом, будут достроены в 2019 году, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Экономика Экономика Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.

Экономика Экономика Собянин доложил Медведеву о преодолении кризиса в Москве Москва преодолела кризисные явления 2014 года, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой.

Экономика Экономика В Сбербанке сообщили, сколько россияне потратили в «Черную пятницу» Траты россиян в день акции "Черная пятница" по сравнению с 2017 годом увеличились на 7,5% и составили 135,5 млрд рублей.

Экономика Экономика Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что государство собирается и дальше компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор и оставит субсидии на перевозку автомобилей поездами.