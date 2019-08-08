Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»REGNUM 03:17
За 11,8 млрд рублей приобретены 46,5% в уставном капитале «Синтеза» и 75,1% в уставном капитале «Биокома». Сначала доля в компании «Синтез» за 8,2 млрд рублей перешла к компании Sinocom, которую «Система» финансирует вместе с партнером.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Происшествия
Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сдавшийся силовикам после штурма, доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30
Политика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено в 11:08
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Политика
«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии
На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Экономика
Сбербанк может обеспечить оплату ЖКУ на кассах магазинов
В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ.
Обновлено в 05:51
Политика
В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения акций
Комиссия Совфеда по фактам вмешательства во внутренние дела России предложит законодательно зафиксировать в населённых пунктах места, в которых разрешено и запрещено проводить мероприятия политического характера.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека
В ДТП под Новороссийском погибли трое и пострадали 44 человека В Краснодарском крае продолжается ликвидация последствий автокатастрофы, которая произошла минувшей ночью на автодороге Новороссийск—Керчь.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Обновлено в 07:44
Авто
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешёвую версию
Напомним, Nissan Kicks для индийского рынка построен на одной базе с российским Renault Duster.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
СБУ заподозрила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным СБУ, иностранец, проживал в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства и проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 10:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось
Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 27 июля, сократилось на 15 тыс. и составило 1,68 млн человек.
Обновлено в 08:59
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Происшествия
ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
К Зеленскому не пустили российскую журналистку
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Обновлено в 02:26
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Сторонники Атамбаева отправились в Бишкек
Обновлено в 11:23
Спорт
Морозов и Симонова стали победителями этапа Кубка мира в Китае
Обновлено в 09:50