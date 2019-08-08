За 11,8 млрд рублей приобретены 46,5% в уставном капитале «Синтеза» и 75,1% в уставном капитале «Биокома». Сначала доля в компании «Синтез» за 8,2 млрд рублей перешла к компании Sinocom, которую «Система» финансирует вместе с партнером.

АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»

Происшествия МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.

Политика Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Происшествия Следователи пришли с обыском в офис ФБК Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Общество ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.

Общество МИД Финляндии оценил спокойствие россиян в очередях при получении визы Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила сообщила, что не видит проблем с оформлением россиянами виз по новым требованиям.

Политика Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Спорт Hobby World расширят линейку настольных игр по Warhammer: Age of Sigmar Действие игры проходит во вселенной Warhammer: Age of Sigmar («Вархаммер: Эра Сигмара»), и создатели обещают, что прошлые проекты в этой франшизе смогут сочетаться с WarCry.

Авто ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150 Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.

Происшествия ФСИН выявила нарушения в «Крестах» В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.

Происшествия Два человека погибли в массовом ДТП на КАД в Петербурге По информации РЕН ТВ, в результате аварии погибло два человека, еще трое пострадали. В Сети появились кадры с места аварии.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Экономика Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.

Армия и оружие Учения «Центр-2019»: русский спецназ десантируется в Арктике В ходе стратегических учений «Центр-2019» группы российских десантников и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути.

Общество В мэрии Саратова согласовали пикет за отставку мэра Москвы Чиновники саратовской городской администрации согласовали проведение пикета активистами штаба Навального в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Футбол «Славия» отказалась продавать «Спартаку» Крала и Соучека Председатель совета директоров Славии Ярослав Тврдик подтвердил интерес Спартака к полузащитникам Алексу Кралу и Томашу Соучеку, однако заявил, что клуб не рассматривает варианты их продажи.

Происшествия В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.