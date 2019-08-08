Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятияхТАСС 03:02
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group. Об этом говорится в сообщении корпорации.
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