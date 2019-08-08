Экономика

АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятияхТАСС 03:02

1 фото
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group. Об этом говорится в сообщении корпорации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АФК «Система» и Marathon Group закрыли сделку по «Синтезу» и «Биокому»

Vademecum03:54

АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»

REGNUM03:17

АФК «Система» заплатила за фармактивы «Марафона» почти ₽12 млрд

РБК02:59

«Система» вместе с партнером приобрели у Marathon доли в 2 фармкомпаниях за 11,8 млрд руб

ПРАЙМ03:08

АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях

ТАСС03:02

АФК «Система» купила двух производителей лекарств у совладельца «Магнита»

Ведомости02:59

Marathon Group и АФК «Система» закрыли сделку по покупке двух фармкомпаний

Rambler News Service03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Футбол

Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

К сотрудникам фонда Навального пришли с обысками

К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Обновлено в 01:54
Общество

ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Атамбаев признался в стрельбе при попытке его задержания спецназовцами

Обновлено в 03:06
Политика

МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Происшествия

Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн

В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Сторонники Атамбаева использовали детей в качестве живого щита

Обновлено в 03:37
Происшествия

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Экономика

«Росатом» сможет потратить до 880 млрд руб. на новые АЭС

Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Интернет

«Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение

«Яндекс.Касса» создала мобильное приложение для Android и iOS.
Обновлено в 03:16
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В центре Магадана полицейские застрелили медведя

На территорию Магадана вышел из леса молодой медведь.
Обновлено вчера в 22:14
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Футбол

«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова

Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области

В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Музыка

Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз

Обновлено в 03:41
Происшествия

Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Обновлено в 03:16
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Футбол

«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Политика

Посол США в России подал прошение об отставке

Посол США в Москве Джон Хантсман направил главе Белого дома Дональду Трампу прошение об отставке.
Обновлено 06 августа в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное