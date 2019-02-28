АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»Ведомости вчера в 14:43

с чего всё началось

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев допускал возможность приобретения миноритарного пакета в «Медси». Представитель РФПИ отказался от комментариев. ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.

Происшествия Мосгорсуд оставил Майкла Калви в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, и оставил его в СИЗО.

Политика Кремль ответил на идею США раскрыть доходы Путина Песков отметил, что в последнее время американские конгрессмены уделяют много внимания России, Путину и другим официальным лицам.

Происшествия Российское судно врезалось в мост в южнокорейском Пусане Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета "Чунан Ильбо".

Политика В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.

Общество Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах» Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.

Экономика Россия и Таиланд подписали контракт на поставку шести SSJ-100 Авиакомпания "Гражданские самолеты Сухого" и таиландская компания Kom Airlines в рамках авиасалона в Бангалоре (Индия) подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100.

Политика Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Экономика Дополнительные выплаты малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля «Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — заключил Медведев.

Политика Лавров предложил Индии и Пакистану помириться в России Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России. Его слова передает «Интерфакс».

Спорт Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.

Происшествия Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.

Единоборства Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.

Финансы Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).

Музыка Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы России Если в "Евровидении-2019" победит представитель России, то Украина откажется от участия в конкурсе и в следующем году.

Политика Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений МВД России должно направить все ресурсы и предпринять реальные шаги для повышения раскрываемости преступлений, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Россия внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН собственный проект резолюции по Венесуэле.

Политика Западные журналисты удивились, что Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.

Общество Глава ГИБДД рассказал о скором внедрении электронных водительских прав Ранее "РГ" сообщала, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.

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Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Транспорт Объявлен конкурс на строительство путепровода в обход Красного Села Петербургское ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило аукцион на выполнение работ по строительству 3-го этапа обхода Красного Села.

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