Экономика
АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity. Об этом сообщается на сайте «Системы». В сделке участвуют также менеджеры «Оболенского».
Ведомости02:53
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Экономика
Форекс-дилеров с аннулированными лицензиями исключили из СРО
Саморегулируемая организация «Ассоциация форекс-дилеров» (АФД) приняла решение исключить пять компаний, которым ЦБ России аннулировал лицензии участников рынка ценных бумаг.
Обновлено в 05:17
Экономика
ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС
Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).
Обновлено в 03:09
Финансы
Доллар вырос на 95 копеек, евро подорожал на 1,5 рубля
Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг, 27 декабря, вырос на 95 коп. и составил 69,6 руб. Курс евро в свою очередь вырос на 1,69 руб. и достиг 79,68 руб. На 21:47 мск курс доллара составляет 69,64 руб. Курс евро держится на уровне 79,69 руб. В последний раз курс евро поднимался выше 79 руб. в сентябре.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Счетная палата выявила недостатки в работе Росалкогольрегулирования
Счетная палата (СП) проверила использование средств, которые были направлены на контроль за оборотом и производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и выяснила, что Росалкогольрегулирование выполняет эти функции недостаточно эффективно.
Обновлено в 02:01
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Энергетика
«Газпром» в 2018 году увеличил добычу газа до 497,6 млрд куб. м
"Газпром" в 2018 году увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа на 3,4% - до 201 млрд куб. м, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании.
Обновлено в 05:14
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Экономика
Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ
В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка
Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Путин подписал закон о включении в тарифы расходов на «умные счетчики»
Расходы на внедрение в РФ "умных счетчиков" электроэнергии включат в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:31
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о создании финансового супермаркета
Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Mail.Ru Group станет владельцем компании по лицензированию музыки UMA
Компания Mail.Ru Group подписала опционный договор о покупке доли в 80% в капитале агрегатора музыкального контента United Media Agency.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Компания «Главстрой» сменила акционера
В пресс-службе "Главстроя" информацию о смене акционера подтвердили.
Обновлено в 02:00
Финансы
Чистая прибыль группы ВТБ за 11 месяцев выросла до 163,9 млрд рублей
По состоянию на 30 ноября совокупные активы группы ВТБ составили 14 трлн 610,2 млрд рублей, сократившись на 0,3% за ноябрь и увеличившись на 12,8% с начала текущего года.
Обновлено в 02:39