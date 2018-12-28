АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity. Об этом сообщается на сайте «Системы». В сделке участвуют также менеджеры «Оболенского».

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