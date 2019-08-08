Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»REGNUM 03:17
За 11,8 млрд рублей приобретены 46,5% в уставном капитале «Синтеза» и 75,1% в уставном капитале «Биокома». Сначала доля в компании «Синтез» за 8,2 млрд рублей перешла к компании Sinocom, которую «Система» финансирует вместе с партнером.
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