Экономика

АФК «Система» и Marathon Group закрыли сделку по «Синтезу» и «Биокому»Vademecum вчера в 03:54

Доля в «Синтезе» приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom за счет АФК «Система» и «финансового партнера». «Синтез» же приобрел 75,1% долю в «Биокоме» за 3,6 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств.
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