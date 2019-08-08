Экономика
АФК «Система» и Marathon Group закрыли сделку по «Синтезу» и «Биокому»Vademecum вчера в 03:54
Доля в «Синтезе» приобретена за 8,2 млрд рублей компанией Sinocom за счет АФК «Система» и «финансового партнера». «Синтез» же приобрел 75,1% долю в «Биокоме» за 3,6 млрд рублей за счет собственных и кредитных средств.
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ВТБ помог АФК «Система» купить две фармацевтические компании за 12 млрд рублей
Ведомостивчера в 17:52
Marathon Group и АФК «Система» закрыли сделку по покупке двух фармкомпаний
Rambler News Serviceвчера в 03:15
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:34, Вашингтон
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Культура
Как президент: «Квартал 95» подобрал актера на роль Зеленского
Украинская юмористическая студия «Квартал 95», основателем которой был Владимир Зеленский, подобрала актера, который будет исполнять в номерах роль главы государства.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Американское издание написало про Александра Козлова и Василия Орлова
Нынешний министр Дальнего Востока Александр Козлов был назначен в 2018 году.
Обновлено в 00:30
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа
Обновлено в 00:07
Здоровье
Осенью в Петербурге откроется новый медцентр для детей
За помощью пациенты смогут обратиться уже осенью. Как сообщает Spbdnevnik.ru, главная задача центра – помощь детям до 5 лет.
Обновлено вчера в 07:36
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено вчера в 09:35
Авто
В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Технологии
В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14
Отечественные двигатели ПД-14 начнут устанавливать на самолет МС-21 со следующего года, сообщил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки
Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.
Обновлено вчера в 22:20
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Касперского»
В отношении компании «Эппл» возубеждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Ален Делон после инсульта лечится в Швейцарии
Обновлено в 01:00
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Авто
McLaren 720S собрали из Lego за два года
Пользователь с ником Charbel’s LEGO TECHNIC Creations продемонстрировал, как из набора Lego Technic можно собрать масштабную копию McLaren 720S.
Обновлено в 00:36
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
В последние 15 лет средний возраст рождения детей среди женщин «заметно растет» не только в России, но и во всем мире, отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 01:17
Экономика
Не в бизнес льготы: 40% малых компаний не смогли получить заём в банке
Объемы растут, доступность — нет Доля отказов в получении кредита представителям МСП во II квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента, проведенного "Опорой России", Промсвязьбанком и исследовательской компании Magram Market Research (" Известия" ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
Польша обеспокоена, что некоторые страны Европейского союза становятся все более дружелюбными с Россией, заявил в интервью агентству Рейтер замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
Обновлено вчера в 21:36
Теннис
Кузнецова уступила Халеп в третьем круге турнира в Торонто
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, смерть офицера, по предварительной информации, наступила от огнестрельного ранения.
Обновлено вчера в 16:30