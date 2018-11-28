Экономика

АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
Коммерсантъ
05:06

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Коммерсантъ05:06

Подробнее о событии

Миллиардер Евтушенков покинет «Детский мир»

Forbes06:32

Акции АФК и «Детского мира» выросли на фоне договоренности о продаже доли в ретейлере

ТАСС06:30

Евтушенков принципиально договорился о продаже «Детского мира»

Ведомости05:22

АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»

Коммерсантъ05:06

АФК «Система» договорилась о продаже доли в «Детском мире»

Rambler News Service04:45

Акции АФК «Система» выросли на 7,3% на новостях о дивидендах и продаже «Детского мира»

Интерфакс05:49

АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»

Вести.Финанс06:05
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Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 06:40
Политика

Путин рассказал о ситуации в экономике

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики.
Обновлено в 06:34
Финансы

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 06:13
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 06:30
Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 06:23
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались.
Обновлено в 06:17
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 75,52 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,26 копейки — до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:12
Финансы

Силуанов заявил о пользе профицита бюджета для борьбы с санкциями

Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Обновлено в 06:23
Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 06:28
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:16
Недвижимость

Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента

В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
Обновлено в 05:08
Экономика

Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты.
Обновлено в 05:49
Экономика

Ритейлером L`occitane заинтересовались фонды прямых инвестиций

Французская компания L`Occitane, производитель и ритейлер натуральной косметической продукции, оказалась в центре внимания нескольких фондов прямых инвестиций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 06:28
Экономика

В России с 1 декабря подорожают запчасти для ремонта по ОСАГО

Отмечается, что по новым ценам стоимость запчастей будет рассчитываться уже с 1 декабря.
Обновлено в 06:15
Экономика

Крупнейшей иностранной нефинансовой компанией в России стал Auchan

Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных нефинансовых компаний в России.
Обновлено в 06:28
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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