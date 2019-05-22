АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге ЕвропыМатч ТВ 15:08

АЕЛ победил АПОЕЛ в финале Кубка Кипра. Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.

АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы

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