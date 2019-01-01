Энергетика

АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
ТАСС
09:53

Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч. Об этом говорится в сообщении концерна. В 2017 году АЭС концерна было выработано 202,868 млрд кВт/ч.
ТАСС09:53

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Российские АЭС установили рекорд генерации

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Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году

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Коммерсантъ16:04

Российские АЭС в 2018 году установили рекорд генерации

РИА Новости09:34
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