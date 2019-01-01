Экономика

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
RT на русском
10:05

Российские атомные электростанции в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
RT на русском10:05

Подробнее о событии

Российские АЭС в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

ФАН10:49

Россия поставила рекорд по атомной энергии

Вестник Кавказа10:24

Российские АЭС в 2018 году установили рекорд генерации

РИА Новости09:34

АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии

ТАСС09:53

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

RT на русском10:05

Росатом сообщил о новом рекорде российских АЭС

Политика Сегодня05:43

Калининская АЭС установила рекорд по выработке электроэнергии в России

Тверские ведомости07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Обновлено в 06:58
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Младенца спасли из-под завалов в Магнитогорске

Младенца спасли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Москве в Парке Горького обрушился мост

В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Спорт

Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Кино

Мягков ответил на критику «Иронии судьбы» митрополитом Рязанским

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка

Обновлено в 09:06
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Происшествия

Спасатели демонтировали опасные конструкции в доме Магнитогорска

Сотрудники экстренных служб демонтировали опасные конструкции в жилом многоэтажном доме Магнитогорска, где после взрыва газа обрушился один из подъездов.
Обновлено в 10:37
Экономика

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Обновлено в 10:05
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Семь человек погибли в результате пожара в Оренбургской области

Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Общество

МЧС предупредило о сильной метели в Москве

Обновлено в 10:01
Происшествия

Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал спасенному в Магнитогорске 13-летнему подростку ноутбук от имени президента России Владимира Путина.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции.
Обновлено в 08:56
Политика

Трамп поздравил своих ненавистников и фейковые СМИ с Новым годом

Президент США Дональд Трамп поздравил всех людей, включая своих ненавистников и работников фейковых СМИ, с Новым годом.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Обновлено в 08:20
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
ещё по теме
Балаковская АЭС
Атомная электростанция
Атомная электростанция, расположенная в 8 км от города Балаково Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. Является крупнейшей АЭС в России по выработке электроэнергии - более 30 млрд кВт·ч ежегодно, что обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе и составляет пятую часть выработки всех АЭС России. Среди крупнейших электростанций всех типов в мире занимает 51-ю позицию. Первый энергоблок БалАЭС был включён в Единую энергосистему СССР в декабре 1985 года, четвёртый блок в 1993 году стал первым введённым в эксплуатацию в России после распада СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное