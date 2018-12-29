Российские атомные электростанции в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

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