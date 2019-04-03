Экономика

АБР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в этом годуФинмаркет 02:47

АБР ожидает, что помимо поступлений от продажи нефти ключевым источником экономического роста Казахстана в ближайшие годы станут государственные инвестиционные программы. В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%, инфляция составила 5,3%.
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АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик Азии

Росбалт05:30

АБР прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2019 году на 7%

Sputnik Таджикистан04:12

АБР прогнозирует замедление роста экономики в Центральной Азии до 4,2% в 2019 и 2020 годах

Финмаркет05:01

АБР прогнозирует замедление экономического роста в развивающихся странах Азии

Вести.Финанс02:59

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР

REGNUM02:41
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Общество

Жители Красносельского района пожаловались Беглову на качество воды

Сегодня, 3 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с общественностью в Красносельском районе.
Обновлено в 06:32
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

Обновлено в 01:00
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
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Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Забравший детей из приемной семьи в Швеции россиянин задержан в Польше

Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту

Обновлено в 07:41
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено вчера в 15:04
Футбол

«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА

«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА Перед такими матчами обычно наступает тишина.
Обновлено в 08:00
Кино

Аллу Пугачеву зовут в продолжение мультсериала «Простоквашино»

Обновлено в 08:02
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Футбол

Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»

Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Новый президент Казахстана предложил сменить алфавит

Новый казахский алфавит из 32 букв на основе латиницы утвердил в феврале 2018 года бывший президент Нурсултан Назарбаев.
Обновлено в 05:51
Общество

Аэропорт «Гагарин» объявил набор сотрудников

Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в департаменте стратегических коммуникаций международного аэропорта «Гагарин», функционирование «воздушной гавани» обеспечат около 20 производственных, технических и административных служб.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Югре СК проверит смерть ребенка после посещения больницы

Для разбирательства возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (часть 2 статьи 109 УК РФ).
Обновлено в 07:19
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 08:04
Автоспорт

Фернандо Алонсо: «Мика Шумахера ждет замечательное будущее»

Обновлено в 04:54
Общество

Началась регистрация участников акции «Тотальный диктант»

Регистрация участников образовательной акции "Тотальный диктант" началась в среду.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Российские истребители научат наводить гиперзвуковые ракеты на цели

Обновлено 01 апреля в 18:38
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