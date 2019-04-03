Экономика
АБР ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в этом годуФинмаркет 02:47
АБР ожидает, что помимо поступлений от продажи нефти ключевым источником экономического роста Казахстана в ближайшие годы станут государственные инвестиционные программы. В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%, инфляция составила 5,3%.
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Сегодня, 3 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с общественностью в Красносельском районе.
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«Спартак» готовится к дерби с ЦСКА Перед такими матчами обычно наступает тишина.
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Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках
Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
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Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
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Регистрация участников образовательной акции "Тотальный диктант" началась в среду.
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