Экономика
АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик АзииРосбалт вчера в 05:30
Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
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