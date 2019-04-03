Экономика

АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик АзииРосбалт вчера в 05:30

Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
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Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии

Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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МВД Украины готово обеспечить охрану Olympic NSC во время президентских дебатов

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Обновлено вчера в 08:22
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
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Можно предположить, что техника повредила не только плитку на площади, но и асфальт на дорогах, по которым она подъезжала к площади.
Обновлено в 02:21
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Обновлено вчера в 11:17
Наука

Робота научили бросать трехочковые лучше человека

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Политика

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
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ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

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Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
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В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
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