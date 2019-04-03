Экономика

АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик АзииРосбалт вчера в 05:30

Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
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АБР прогнозирует замедление экономического роста в развивающихся странах Азии

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Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

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Общество

Генпрокуратура потребовала у экс-главы Марий Эл дворцы в стиле Ренессанса

Что хочет Генпрокуратура В списке объектов недвижимости, которые суд может изъять у экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова по иску Генпрокуратуры, оказались здания в стиле европейского Возрождения в центре Йошкар-Олы, фасады этих построек рисовал лично экс-чиновник.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

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ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

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Обновлено вчера в 22:56
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Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
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Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено вчера в 14:51
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Обновлено вчера в 18:58
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
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Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

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Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено вчера в 19:26
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Обновлено вчера в 19:48
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
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На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено вчера в 10:08
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Обновлено вчера в 21:40
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
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Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

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Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
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Названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе назвали самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых.
Обновлено в 00:30
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Трамп 4 апреля встретится с вице-премьером КНР

Американский лидер Дональд Трамп встретится 4 апреля с вице-премьером КНР Лю Хэ. Об этом говорится в графике Белого дома.
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Пугачёва может озвучить любимую почтальона Печкина в «Простоквашино»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва может озвучить новую героиню "Простоквашино" — няню сестры Дяди Фёдора и возлюбленную почтальона Печкина.
Обновлено вчера в 13:48
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Обновлено вчера в 23:33
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Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
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Япония направила протест России из-за учебных стрельб на Курилах

Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
Обновлено вчера в 23:39
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