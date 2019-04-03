Экономика
АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик АзииРосбалт 05:30
Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
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Казаков назвал условия для того, чтобы Узбекистан стал второй экономикой СНГ
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ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
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Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам.
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В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море
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Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
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Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева
В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 10:29
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
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В Великобритании раскритиковали программу утилизации атомных подлодок
Обновлено в 06:57
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ФСБ завела дело на мэра Евпатории
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Технологии
Сотовые операторы России начали переходить на отечественную связь
Сотовые операторы в России начали постепенно переходить на отечественную связь.
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Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
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Наука
Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение
Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей
Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.
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Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
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Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Экономика
Третья ВПП в Шереметьево может заработать до лета
Минтранс надеется, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево заработает до лета, заявил журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.
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В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены
Бруней ввел в уголовный кодекс смертную казнь за гомосексуализм и супружеские измены через забрасывание камнями.
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Политика
Израильская делегация потеряла секретные оборонные документы в ресторане
Делегация Совета национальной безопасности Израиля, вылетевшая в Индию, потеряла в ресторане международного аэропорта Бен-Гурион секретные документы, которые касались сделок по торговле оружием, сообщают СМИ.
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Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
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