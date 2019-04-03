Экономика

АБР предсказывает замедление роста развивающихся экономик АзииРосбалт 05:30

Как следует из отчета, «экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, достигнет 6,2% в 2019 году, а в 2020 году немного замедлится и составит 6,1%», а «в 2018 году экономический рост составил 6,4%», сообщает «Финмаркет».
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В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
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Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
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Немцы назвали LADA 4x4 лучшим внедорожником на рынке

Технически автомобили почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
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Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

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Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

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Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
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Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Обновлено в 10:53
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Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева

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Обновлено в 10:29
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Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Армия и оружие

В Великобритании раскритиковали программу утилизации атомных подлодок

Обновлено в 06:57
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
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Сотовые операторы России начали переходить на отечественную связь

Сотовые операторы в России начали постепенно переходить на отечественную связь.
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ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

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Наука

Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение

Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.
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Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже

Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
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Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
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Экономика

Третья ВПП в Шереметьево может заработать до лета

Минтранс надеется, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево заработает до лета, заявил журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.
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В Брунее ввели смертную казнь за гомосексуализм и измены

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Израильская делегация потеряла секретные оборонные документы в ресторане

Делегация Совета национальной безопасности Израиля, вылетевшая в Индию, потеряла в ресторане международного аэропорта Бен-Гурион секретные документы, которые касались сделок по торговле оружием, сообщают СМИ.
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«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
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