Политика

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной
ТАСС
18:45

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, будто бы согласилась признать себя виновной и намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями.
ТАСС18:45

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ABC узнал о решении Бутиной признать вину по одному из пунктов обвинения

РБК20:10

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной

ТАСС18:45

СМИ сообщили о согласии Бутиной частично признать себя виновной

Известия18:41

СМИ сообщили о согласии Бутиной частично признать себя виновной

РИА Новости18:36

Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной

Эхо Москвы18:36

СМИ: Бутина согласилась признать вину по некоторым пунктам обвинения

RT на русском18:33

Арестованная в США Мария Бутина решила признать вину

Дождь12:05
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Политика

Мэй отложила голосование о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила парламентское голосование по Brexit, так как ее план выхода страны из Евросоюза не поддержало большинство депутатов.
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Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.
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США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию

Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть".
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Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 19:27
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Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 18:33
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам

Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.
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Политика

Один из пяти кандидатов в губернаторы Приморья снялся с выборов

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Политика

США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.
Обновлено в 19:50
Политика

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

Ранее и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что республика не стремится в будущем стать членом НАТО, привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:46
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СБУ обвинила УПЦ МП в ведении войны против Украины

«Структуры Московского патриархата целенаправленно используются высшим политическим руководством и спецслужбами РФ для ведения гибридной войны против Украины», — сказано в буклетах СБУ.
Обновлено в 20:43
Политика

Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 20:36
Политика

Путин во вторник примет участие в открытии памятника Солженицыну

Обновлено в 19:46
Политика

«Ваши дела плохи». Экс-глава ЦРУ назвал твиты Трампа бредовыми

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан назвал твиты, которые публикует президент США Дональд Трамп, "бредовыми".
Обновлено в 20:42
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